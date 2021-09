L'ex allenatore dell'Inter e della Juve, Antonio Conte, ha parlato in tv del suo ex attaccante, Romelu Lukaku e di come si può fermare.



COME MARCARLO - "Portarsi Lukaku in area? Se ci giocassi da avversario gli direi di tenerlo lontano dall'area. Il problema però è che anche da centrocampo lui sa attaccare con forza la profondità. Lui sa fare entrambe le cose. Sia stare in area che attaccare gli spazi e servire i compagni".



HAALAND COME LUKAKU - "Questa specificità la vedo in Haaland. Anche lui è strutturato, se te lo porti in area ti ammazza, ma anche in velocità ti fa male".



RETROSCENA MERCATO - "Ecco perchè lo ho voluto fortemente e lo ha inseguito. Lo volevo già quando era al Chelsea e l'avevo chiesto perfino quando ero alla Juve e lui giocava al WBA".



TOTALE - "Puoi usare il centravanti come punto di riferimento che va a cercarsi il difensore avversario. Oppure puoi usarlo sia per servire i compagni che per attaccare gli spazi in verticale con gli esterni. Romelu sa fare entrambi gli schemi".