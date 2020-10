Alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio, il tecnico dell’Inter,, ha risposto alle domande dei giornalisti dalla consueta conferenza stampa di Appiano Gentile.“Ci arriviamo bene, è il terzo impegno ravvicinato e lo sarà anche per loro. Abbiamo tutti i calciatori a disposizione quindi bene così”.“L’anno scorso abbiamo perso quattro partite e una proprio all’Olimpico contro la Lazio. Sarà un impegno importante e duro, inevitabilmente vorremmo uscirne con un risultato diverso dall’anno scorso”.“Le partite bisogna giocarle, perché sono un test. Ogni gara ha le proprie difficoltà, contro il Benevento bisognava approcciare immediatamente nel migliore dei modi. La Lazio è un’ottima squadra, l’anno scorso hanno avuto l’ambizione di provare a vincere lo scudetto e bisognerà fare attenzione. Andiamo lì senza snaturarci, proseguendo il lavoro iniziato con i ragazzi”.“Siamo tutti un po’ curiosi del tipo di risposta che ci può essere in queste partite ad alto indice di difficoltà. Ma stiamo lavorando bene ne vogliamo proseguire questo percorso cercando di fare il nostro meglio”.“Le grandi squadre hanno bisogno di mantenere la propria fisionomia sempre. L’avversario deve essere rispettato e studiato, ma non bisogna avere paura. Affronteremo le partite alla stessa maniera, sapendo di correre dei rischi. Lo abbiamo deciso fin dal mio arrivo all’Inter, non vogliamo snaturarci contro nessuno, anche se dovessero esserci battute d’arresto”.“Sta bene, si è allenato ed è disponibile per domani”.“Stiamo parlando di un giocatore che ha caratteristiche specifiche in fase offensiva. In questo sistema, avere giocatori così, è possibile dare ampiezza e con le sue qualità prossimo essere maggiormente pericolosi, anche se potremmo pagare dazio dal punto di vista difensivo. Ma stiamo lavorando con Hakimi per renderlo completo in tutto, lui si sta impegnando. Sono contento anche di Perisic e Young”.“Lavoriamo per trovare il giusto equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Proviamo quotidianamente in allenamento, dobbiamo essere bravi a evitare ripartenze facendoci trovare impreparati. Poi bisogna mettere anche in conto la bravura degli avversari”.“Sapete che non parlo di mercato, ci sono persone competenti per rispondere”.“Pubblicheremo alla fine le convocazioni”.“Penso che in Italia si giudichi tanto in base al risultato e non si va a vedere il lavoro che c’è dietro, come invece fanno in Spagna, dove privilegiano anche l’impianto di gioco. Ma dobbiamo proseguire nel nostro lavoro e credere in quello che facciamo. Ma il nostro obiettivo è anche esaltare la bellezza del gioco del calcio”.