Conte: "Mi aspettavo sorprese positive, ma ho fatto fatica a trovarne. Come alla Juve? Non c'è nessuna similitudine"

non ha avuto filtri nella conferenza stampa di presentazione della prima giornata di Serie A che domenica 18 agosto vedrà gli azzurri affrontare il Verona in trasferta alle 18.30. L'allenatore salentino è stato critico in particolare sulla situazione che ha trovato dal momento del suo arrivo e particolare è stata la frase sulle "sorprese" che si aspettava di poter trovare, rimanendo però molto deluso."Mi aspettavo una situazione migliore di quella che ho trovato, mi aspettavo sorprese positive. Però ho avuto difficoltà a trovarle. Mi aspettavo di meglio, però siamo qui per lavorare, per fare valutazioni con direttore e club. In maniera obiettiva e razionale, sapendo che non si può fare tutto e subito. Però arrivare in questa situazione...".

"Vedo le altre squadre, che hanno situazioni consolidate. Aggiungono pezzi importanti sul mercato, non perdono granché"."Non dico che siamo all'anno zero ma ci siamo vicini. Non mi spaventa assolutamente, ma è meglio essere chiari. Chiedo grande unità e compattezza, è nelle difficoltà che dobbiamo essere uniti per riportare il Napoli a essere competitivo. Se ci vorranno 6 mesi, 1 anno, 2 o 3 non so dirlo. So che incontreremo grosse difficoltà, dovremo essere preparati senza fasciarci la testa"."Dovremo essere più cazzuti. Similitudine con la Juve? Non c'è. Qui c'è il tranello grosso di due anni fa, che confonde le idee e butta tanto fumo negli occhi della gente. Poi c'è la realtà dei fatti che è totalmente diversa. Voglio ci sia la similitudine nella volontà di tirare fuori la testa dall'acqua".