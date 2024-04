Conte-Napoli, sembrerebbe un matrimonio perfetto ma...

Basta leggere i nomi passati sulla panchina del Napoli e associarne cammini e risultati.Da Edi, che aveva riportato in Serie A il rinato Napoli di ADL a Walter, che l'aveva trasformato in una squadra di vertice, una società da coppe europee., in egual modo, aveva portato a uno step successivo, dando una dimensione diversa ai partenopei; se non altro per il pedigree di allenatore, uomo passato prima da Liverpool e poi da Madrid. La sua presenza aveva contribuito a portare a Napoli un certo tipo di giocatori. Uno su tutti: Gonzalo Higuain.Dalla provincia per portare un calcio brillante, a tratti forse uno dei più divertenti d'Europa. Senza clamorosi trionfi, certo, ma dimostrando al mondo - e anche a se stesso - che pur senza il budget dei colossi si potevano comunque toccare vette importanti. Seguirono- probabilmente unica vera delusione in questo filotto di successo - e, da troppi catalogato come 'flop' a fronte di una valutazione, sull'ex campione del mondo, in cui pesa di più una partita - Verona, 38a giornata - che la reale qualità del lavoro svolto. No, la scelta Gattuso a Napoli non fu un vero e proprio fallimento; e in ogni caso il successivo in lista, Luciano Spalletti, sarebbe stato colui che alla fine avrebbe riscritto la storia. L'ampio e necessario preambolo è insomma funzionale allo sviluppo della tesi.

Rudi Garcia, il ritorno di Mazzarri e il tentativo disperato di metterci una pezza che risponde al nome di Francesco, a dimostrare che l'infallibilità non è caratteristica umana e che la legge dei grandi numeri esiste eccome: qualsiasi buona serie è destinata, prima o poi, a terminare. Ecco perché l'interrogativo, necessario, visto il recente sviluppo degli eventi, è esattamente l'opposto:Da un lato si troverà in estate con i fuoriclasse che busseranno alla porta - Osimhen l'ha già fatto da tempo, Kvara ha già lanciato qualche segnale qua e là - e la necessità di far convivere due entità, nel pallone contemporaneo, terribilmente contrastanti: scarso budget e grandi ambizioni. Per giunta in una piazza bollente.Nell'epoca recente infatti nessuno ha fatto meglio dell'allenatore pugliese quando si è trattato di estrarre, come una centrifuga, quanto di più possibile dal materiale umano a disposizione. Qualsiasi esso fosse.

quando gli esterni si chiamavano Pepe, De Ceglie ed Estigarribia.di talento dell'epoca recente (il consiglio è di andarvi a rileggere la formazione titolare dell'Italia, dal centrocampo in su, che a Bordeaux, nel 2016, porta ai calci di rigore la Germania campione del mondo in carica).rivitalizzando esuberi in stile Victors Moses, giusto per citare una delle più clamorose delle pedine chiave di quella squadra.

, da lì in poi passata da 'squadra da risultati' a 'squadra campione'. Il tocco magico del pugliese è insomma cosa ormai risaputa, tratto comune delle sue esperienze in giro per l'Italia e l'Europa.disse una volta in conferenza stampa. Più semplicemente, Conte, appartiene a quella cerchia ristretta di 'ingegneri'. Allenatori che, a differenza dei 'designer' - visto che a Milano si avvicina la settimana del Salone - non si limitano a spostare qua e là mascherando i problemi; no, la casa la buttano giù e la ricostruiscono dalle fondamenta. Molto spesso assai solide.

Tocca ricostruire da capo la baracca. Ed è per questo che corteggia, già da gennaio, il salentino. Dal suo punto di vista Conte ha prima rifiutato e rispedito al mittente, dicendo "mai una squadra in corsa"; ma sta anche iniziando a intuire cheL'ultima avventura inglese, al Tottenham, ne ha ridimensionato figura e ingaggio. Conte è arrivato con la fama di 'aggiustatutto' e non è riuscito, per una volta, nell'impresa. Fallendo sì dove in sostanza hanno fallito tutti nella storia (Pochettino escluso), ma al tempo stesso 'bruciandosi' anche il mercato. In una Premier che 5 anni dopo si era ulteriormente evoluta per qualità, e maturata sotto il punto di vista dei tecnici in panchina, la ricetta di Conte si era fatta stantia.

- al momento a Conte è rimasto poco. O la pensione in Arabia - offerta rispedita al mittente - o ripartire da una piazza importante sì come Napoli, ma non di 'arrivo' come il diretto interessato sente ancora di meritare.Una piazza calda e ambiziosa, una squadra reduce da una stagione disastrosa ma con sicure qualità tecniche, la voglia di rivincita di un allenatore finito un po' in sordina.incompatibilità assoluta tra l'istrionica figura del presidente padrone che mette il naso in tutto e un tecnico orgoglioso dalla lingua lunga.Due personalità troppo forti, troppo testarde, troppo intransigenti per scendere a volte a patti, caratteristica comune e inevitabile per qualsiasi matrimonio di successo. ADL è riuscito a lasciarsi male con tutti, persino con colui che ha riscritto la storia. E sulle sue sparate nei confronti dei suoi dipendenti, anche nei momenti chiave della stagione, si potrebbe scrivere un longform. Sarebbe anche divertente farlo.

Antonio Conte invece è l'uomo che lasciò la Juventus all'inizio di un clamoroso ciclo perché ai primi di luglio capì che non sarebbe arrivato Cuadrado. È l'uomo delle punzecchiature a Marina Granovskaia, figura che dirigeva il Chelsea su mandato diretto del big boss Roman Abramovich; o allo stesso Zhang e dirigenza dell'Inter. Ricordate il famoso incontro 'in villa' per provare a ricucire le cose. Al di là degli episodi del passato, Antonio Conte è semplicemente un uomo senza peli sulla lingua e con la scarsa propensione al compromesso.

- De Laurentiis con l'enorme bisogno di uno come Conte e Conte con niente di meglio che il Napoli -"Antonio, firmi in blu, eccole la penna", affermerebbe De Laurentiis."No, presidente, io ho sempre firmato in nero e uso la mia", risponderebbe Conte."Guardi, se non firma in blu può tornarsene a casa", incalzerebbe ADL."Grazie e arrivederci", sarebbe la risposta di Conte.