L'allenatore dell'Interha concesso un'intervista alla tv cinese PP Sport, di proprietà del gruppo Suning, e si è soffermato sulla condizione della sua squadra a pochi giorni dalla ripresa del campionato. Ecco quanto riporta l'Ansa: ": chiedo sempre di alzare l’asticella, io per primo non mi accontento.". Sulle partite a porte chiuse: "Senza pubblico è un calcio monco, facciamo fronte all’emergenza sperando che tornino presto i tifosi".Conte ha evidenziato poi alcuni aspetti positivi: ". Noto che i calciatori sono consapevoli che se vogliamo essere competitivi e lottare per vincere, ogni singolo giocatore deve alzare il proprio livello.. Penso che si sia iniziato un bel percorso e quando si iniziano cammini del genere bisogna crederci e avere voglia di affrontare le difficoltà".Sul recupero dei singoli: "Non dimentichiamo che in questi 7 mesi non siamo stati molto fortunati e abbiamo perso calciatori che stavano facendo bene. Adesso c’è la possibilità di avere tutta la rosa a disposizione e ci ho lavorato sopra.Abbiamo lavorato per farci trovare pronti e cercare di essere migliori. L’allenatore è come un sarto, deve cucire addosso alla squadra il miglior abito possibile".