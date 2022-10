_Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Tottenham, Antonio Conte ha parlato in vista del prossimo match di Champions anche delle sue priorità e, di conseguenza di mercato.



LA CHAMPIONS - "Andare avanti sarebbe importante per tutti: per i giocatori, per il club, per me, per i tifosi. Parliamo di una grande competizione, la più importante in Europa. Vogliamo dimostrare che ce la meritiamo, che siamo parte di questa competizione ricordandoci che un anno fa quando sono arrivato eravamo noni in classifica e giocavamo in Conference League”.



MERCATO - “Penso che il club sappia bene quanto sia importante aggiungere giocatori di qualità, sia a gennaio che in estate. La mia priorità però adesso non è gennaio ma il campo: dobbiamo pensare a raggiungere questo risultato così importante, a chiudere nel miglior modo possibile prima del Mondiale. Poi parleremo del resto”.



RINNOVO - "È un argomento di cui col club parleremo al momento giusto. Dopo un anno qui ho capito tante cose. Sono dentro il mondo Tottenham adesso, capisco la nostra situazione, il nostro punto di partenza e quanto tempo ci vuole per essere competitivi. Arriverò preparato al momento di parlare col club, ma adesso dobbiamo concentrarci sul presente”