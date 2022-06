Antonio Conte chiama, Romelu Lukaku non risponde. L'allenatore del Tottenham ripensa al centravanti belga del Chelsea, che però ha in testa soltanto l'Inter. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, dopo il (non grave) infortunio alla caviglia nella sconfitta con l'Olanda in Nations League, Lukaku ha parlato con i nerazzurri De Vrij e Dumfries.



Intanto il Chelsea aprirebbe solo a un prestito oneroso da 25 milioni di euro con un obbligo di riscatto a 75 milioni. Big Roma guadagna 15 milioni di euro netti all'anno, bonus compresi, ma pur di tornare a Milano si accontenterebbe della metà.