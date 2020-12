in maniera serena e intelligente, cercando di capire un po' cosa fare e cosa non fare".nell'immediato post-partita della sfida vinta per 2-1 contro lo Spezia non si è voluto sbilanciare eL'obiettivo è quello di concentrarsi sulla sfida di mercoledì contro il Verona, ma l'allenatore salentino, con dei messaggi tutt'altro che velati, ha fatto ben capire il ruolo in cui si aspetta che la società possa intervenire.Parlando in conferenza stampa, infatti, Conte ha sottolineato come il cambio di Marcelocon Vidal e il conseguente slittamento dial suo posto davanti alla difesa, sia stata una necessità: "Barella è meno regista, ma al tempo stesso più intenditore.". Eccolo il messaggio alla società, velato ma neanche troppo, sul fatto che in rosa ci siano solo delle soluzioni di ripiego e non un vero sostituto di Brozovic, unico vero regista della rosa.È lì, oltre che nel ruolo di vice-Lukaku, che Conte si aspetta un investimento, magari con l'alleggerimento di tutti quei giocatori ritenuti superflui in ruoli, come quello della mezzala del suo 3-5-2, in cui c'è addirittura sovraffollamento. Non è un caso che già la scorsa estate abbia provato a fare di tutto pur di farsi regalare dall'Inter un suo ex-giocatore come, magari meno tecnico, ma sicuramente efficace e abituato a giocare davanti alla difesa anche più di quanto fa Brozovic oggi (e porta con sé anche il pedigree da Campione del Mondo). Difficile, se non impossibile arrivare al francese del Chelsea a gennaio e allora non è un caso che oggi, con un mercato bloccato, Conte stia valutando positivamente una possibilità di scambio con il PSG per Leandroo con l'Arsenal per Granit. Il messaggio è arrivato alla società, niente letterina a Babbo Natale, prima c'è il Verona, poi il mercato.