Il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella, intervistato all'interno del matchday programme del club nerazzurro verso la sfida di domani contro il Napoli, si racconta: "Sono molto competitivo, la spinta in più me l'ha sempre data il non voler mai perdere, il voler cercare sempre la vittoria. Ho sempre cercato di uscire dal campo dando tutto".



Sulla squadra e sui compagni: "Siamo un bel gruppo. Tra i compagni più simpatici dico Brozovic, fa ridere ed è un tipo particolare. Il mio idolo calcistico è sempre stato Stankovic, mi riempiva gli occhi con i suoi goal e la sua tecnica. Mi piaceva credere di potermi avvicinare a lui. Per me il recupero in scivolata è come segnare. Il goal forse è la cosa che viene ricordata di più, è un momento emozionante, però la mia soddisfazione è anche arrivare davanti alla porta e passare una bella palla".