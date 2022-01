Christian Eriksen nuovamente al Tottenham? Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa, si è così espresso: "Non ho parlato di recente con Christian Eriksen ma è stato fantastico vederlo in campo calciando la palla. Parliamo di un giocatore importante ma anche di una grande persona. Quel che è successo la scorsa estate non è stato bello per le persone che lavorano con lui e lo conoscono. Ho avuto paura in quel momento. Di sicuro è una bella notizia vederlo ora pronto per giocare di nuovo. Le porte per Christian sono sempre aperte".