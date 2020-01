Antonio Conte non ha preso bene le domande su Alexis Sanchez in panchina per 90 minuti in Inter-Atalanta. Questo il suo commento in conferenza: "Per schierarli, i giocatori devono stare bene. O sono deficiente e mi voglio fare male… Se faccio entrare qualcuno deve stare bene, non è che voglio fare harakiri. Non sono mica demente".