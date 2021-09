Antonio Conte, ex allenatore del Chelsea e dell'Inter, parla di Romelu Lukaku, nuovo 9 dei Blues, e di come lo utilizza Tuchel: "Se riescono a capire come usare Lukaku, il Chelsea può diventare la squadra da battere in Champions League in questa stagione. La scorsa stagione non avevano un centravanti vero e proprio, quindi non c'erano punti fermi, mentre Romelu è un vero pounto di riferimento in attacco. Un allenatore è bravo se può migliorare i giocatori. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro con Romelu in due anni".