Conte: 'Devo sempre vincere'

Vincere è l'unica cosa che conta per Antonio Conte. L'ex allenatore di Juventus e Inter ha dichiarato in un'intervista al quotidiano inglese The Daily Telegraph: "Devo vincere! Altrimenti gli altri aspettano di festeggiare il mio fallimento. Questa è la verità".



A SEGUIRE IL SERVIZIO COMPLETO