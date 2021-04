e il punto ottenuto è solo un piccolo mattoncino in più messo per arrivare a raggiungere l’obiettivo.quando al countdown mancano ora 6 partite.sulle gambe di chi non ha mai rifiatato e. Due punti ottenuti nelle ultime 2 partite giocate, due pareggi resi incredibili dal fatto di aver. Problema antico in questa stagione che dopo essere scomparso si è rifatto vivo negli ultimi impegni. Ma a mettere pepe alla giornata ci ha pensato Conte con le sue dichiarazioni nel post partita., è tornato a parlare del suo futuro. Gli è stato chiesto in maniera schietta e diretta se l’anno prossimo siederà ancora sulla panchina interista.gettando ombre sulla sua permanenza sull’attuale panchina. Ma se da un verso la situazione è simile a quella vissuta circa 12 mesi faNon nascondo cheil mister sembrava molto nervoso e impaziente, nervosismo forse dovuto anche all’eccessiva eccezionalità della situazione durante la pandemia. Conte si scagliò contro alcuni dirigenti senza mai specificare i nomi ma era chiaro che qualcosa non andasse.magari sarebbe stato meglio evitare lo sfogo davanti alle telecamere spesso fonti di “problemi” e caos. Da quel momento nacque una vera e propria telenovela che tutti ricordiamo tra l’Inter e Conte finita conQuesta volta però i toni sono molto più bassi e rilassati, non c’è un clima di “guerra fredda” maDopo la repentina “dipartita” della Superlega che ha portato e poi tolto dalle casse nerazzurre 400 milioni di euro in 48 ore il mondo si è capovolto.che non è ancora stato tagliato e sa che ora l’obbligo è tenere il basso profilo.Togliamo subito i dubbi per i più “duri”, gli stipendi sono stati pagati (novembre e dicembre compresi) e in questi giorni arriveranno anche quelli di febbraio e marzo.e senza la Superlega si dovrà trovare una soluzione alternativa o i problemi diventeranno insormontabili. Conte “chiama” con gentilezza e con i modi giusti i suoi proprietari a fare chiarezza.vuole conoscere la programmazione più che la possibilità di investire subito. Così lavora un vero professionista e lui lo è.Ora tocca a Zhang intervenire, farsi sentire anche per far capire ai tifosi cosa si dovranno aspettare dal futuro che li attende.Non solo il futuro di Conte è in bilico ma anche quello della proprietà, tutti sappiamo che domenica arriva il Verona e poi ci saranno altre 5 partite, oltre a quello nessuno sa vedere.a farsi vedere per fare chiarezza su un futuro che ad oggi è coperto da un alone di mistero troppo fitto.