, vecchio cuore nerazzurro che dalle colonne del “Corriere dello Sport-Stadio” ha attaccato l’allenatore interista, invitandolo a smetterla di lamentarsi. Prima di lui un altro grande di un altro sport, il coach, aveva scritto su “La Gazzetta dello Sport” che, alla quale avrebbe dovuto almeno contendere lo scudetto fino al termine del campionato. Come non detto, invece, perché dopo un’incoraggiante partenza che l’aveva portata davanti alla Juventus fino alla sesta giornata, l’Inter si è fermata subito dopo perdendo in casa contro i bianconeri, facendosi scavalcare. E da quel momento non le è più stata davanti, crollando nel girone di ritorno. Nemmeno la sfida a porte chiuse a Torino, senza i tifosi bianconeri, ha aiutato l’Inter a restituire la sconfitta dell’andata. Morale:, ma nell'attesa è sfumata anche la coppa Italia, nemmeno in finale ma in semifinale, dopo aver perso all’andata in casa contro il Napoli e avere sprecato il vantaggio in trasferta al ritorno.Tra queste c’è anche una, perché l’Inter raramente tiene per 90’ giocando a gran ritmo o il primo tempo, come è successo non soltanto a Dortmund, o il secondo come nell’ultima gara contro il Torino. Inoltre glia giocatori leggeri come Barella e Sensi, costretti a correre a cento all'ora come il gigante Lukaku, potrebbero non essere casuali. Ma soprattutto, in questa fase del campionato in cui c’è la possibilità di usare, proprio per darlo subito al proprio allenatore, invece di prenderlo a costo zero a fine stagione.Ma in ogni caso, proprio perché si gioca ogni tre giorni, non si capisce come mai improvvisamente. E soprattutto senza dimenticare che proprio lui era stato il grande acquisto dell’Inter. MaAnche se l’Inter stasera potrebbe essere seconda da sola alle spalle della Juventus, coltivando ancora una pazza idea di scudetto tra tanti, troppi, rimpianti per gli ultimi punti buttati via dopo la ripresa del campionato.