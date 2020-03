Palazzo Chigi ha rifiutato la bozza delle conclusioni del Consiglio Ue. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dà 10 giorni all’Europa per trovare una soluzione adeguata alla grave emergenza che tutti i Paesi stanno vivendo: "Affidiamo ai 5 Presidenti il compito di tornare con una proposta in 10 giorni, d’accordo con Sanchez.Il 2019 l’abbiamo chiuso con un rapporto deficit/Pil di 1.6 anziché 2.2 come programmato-ha sottolineato Conte- Qui si tratta di reagire con strumenti finanziari innovativi e realmente adeguati a reagire a una guerra che dobbiamo combattere insieme per vincerla quanto più rapidamente possibile"