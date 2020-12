"Allentamenti delle misure potranno essere decisi a partire dal 15 gennaio. Ma solo sulla capacità di tenuta durante le vacanza di Natale". Così il ministro della Salute Roberto Speranza ha ribadito ai governatori la linea del rigore del governo. Durante la conferenza con le Regioni che precede il Dpcm è stato il ministro Francesco Boccia ad elencare i punti fermi del prossimo provvedimento: coprifuoco alle 22, bar e ristoranti chiusi alle 18 e piscine e palestre chiuse. Confermato anche lo stop all’attività sciistica.



Al termine della riunione tra il premier e i capigruppo in vista delle nuove misure anti-Covid - scrive Corriere.it - è emerso che si va verso un Natale con un profilo «giallo rafforzato» e con l’obiettivo di portare Rt sotto l’1. Il sistema di monitoraggio - ha argomentato il premier secondo quanto riferiscono fonti di maggioranza - sta funzionando. Questo ci consente di abbassare le curva con un «lockdown dolce» e ci aspettiamo un Natale in giallo. Non è escluso, però, che qualche regione possa essere ancora di colore «arancione». La priorità è comunque - ha argomentato il presidente del Consiglio, secondo quanto viene riferito - evitare una terza ondata per scongiurare la sovrapposizioni a distribuzione vaccini. Pure in una situazione relativamente più tranquilla dobbiamo - il ragionamento del presidente del Consiglio - tenere duro nelle restrizioni. "Siamo nel pieno della seconda ondata, se affrontiamo il periodo di Natale così andiamo in faccia alla terza ondata".