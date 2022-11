La contestazione in casa Sampdoria vista la drammatica situazione sportiva e societaria che ammanta la squadra non ha tralasciato nessuno dei protagonisti dello sfascio del club blucerchiato. Ovviamente i tifosi doriani hanno già fatto capire a più riprese all'ex presidente Ferrero quanto non sia gradito (eufemismo) a Genova, essendo uno dei principali artefici del disastro gestionale della società. Gli strali dei sostenitori, però, hanno coinvolto anche altri due personaggi apicali di Corte Lambruschini degli ultimi anni, l'avvocato Antonio Romei e l'ex proprietario Edoardo Garrone.



Romei, che recentemente in un incontro con la stampa aveva detto: "La città non mi vuole? Me lo dica e torno indietro" è stato apostrofato con un eloquente "Romei uomo di merda". Poco dopo è stato il turno di Garrone, 'reo' secondo la piazza di aver regalato la società a Ferrero in gran segreto. "Garrone, Garrone vaffanculo" è stato il coro che si è alzato dalla Sud, anche perché i tifosi della Samp ricordano distintamente la promessa, fatta nell'estate del 2019 in diretta televisiva proprio dal numero uno di ERG, che annunciava di essere pronto a salvare la Samp in caso di difficoltà.