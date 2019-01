Lazio-Novara in Coppa Italia nel segno della leggenda, Silvio Piola. E c'è aria di gol, come riporta il Messaggero: 247 reti in Serie A, 290 contando le 16 reti del '45-46. La Lazio sta ideando una sorpresa per l'attaccante, che ha militato in entrambe le squadre e ha fatto la storia del calcio italiano. Immagini che scorreranno prima del match, per far rivivere la leggenda.



LEGGENDA - E la figlia, Paola, ha un desiderio: "Per me sarà un derby del cuore perché sono affezionata a entrambe le squadre. Mio padre ha trascorso alla Lazio nove anni fantastici, ma anche con il Novara ha fatto grandi cose. Mi piacerebbe che i tifosi di Lazio e Novara potessero unirsi in un’azione comune per ricordare mio papà. Sarebbe la cornice perfetta per iniziare una gara del genere".