Convocati Arabia Saudita: Pizzi esclude il capocannoniere delle qualificazioni Mondiali
Portieri: Mohammed Al-Owais (Al-Ahli), Yasser Al Mosailem (Al-Ahli), Abdullah Al-Mayouf (Al-Hilal).
Difensori: Mansoor Al-Harbi (Al-Ahli), Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal) Mohammed Al-Breik (Al-Hilal), Motaz Hawsawi (Al-Ahli), Osama Hawsawi (Al-Hilal), Omar Hawsawi (Al-Nassr), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal).
Centrocampisti: Abdullah Al-Khaibari (Al-Shabab), Abdulmalek Al-Khaibri (Al-Hilal), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Taiseer Al-Jassim (Al-Ahli), Houssain Al-Mogahwi (Al-Ahli), Salman Al-Faraj (Am-Hilal), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab), Salem Al-Dawsari (Villarreal), Yahya Al-Shehri (Leganes).
Attaccanti: Fahad Al-Muwallad (Levante), Mohammad Al-Sahlawi (Al-Nassr), Muhannad Assiri (Al-Ahli).
القائمة النهائية للصقور الخضر في مونديال روسيا 2018#معاك_يالاخضر#WorldCup2018 pic.twitter.com/aYOlhTNwJl— المنتخب السعودي (@SaudiNT) 3 giugno 2018
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