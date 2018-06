القائمة النهائية للصقور الخضر في مونديال روسيا 2018#معاك_يالاخضر#WorldCup2018 pic.twitter.com/aYOlhTNwJl — المنتخب السعودي (@SaudiNT) 3 giugno 2018

in Russia. Resta fuori Nawaf Al-Abed, capocannoniere nelle qualificazioni ma tornato in campo solo ieri nell'amichevole contro il Perù dopo un lungo stop per infortunio. La sua prestazione non ha però convinto Pizzi, che lo ha lasciato a casa assieme al portiere Assaf Qarny, ai difensori Saeed Al-Mowalad e Mohammed Jahfali, e al centrocampista Mohammed Al-Kuwaykibi. Ecco la lista completa.: Mohammed Al-Owais (Al-Ahli), Yasser Al Mosailem (Al-Ahli), Abdullah Al-Mayouf (Al-Hilal).: Mansoor Al-Harbi (Al-Ahli), Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal) Mohammed Al-Breik (Al-Hilal), Motaz Hawsawi (Al-Ahli), Osama Hawsawi (Al-Hilal), Omar Hawsawi (Al-Nassr), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal).: Abdullah Al-Khaibari (Al-Shabab), Abdulmalek Al-Khaibri (Al-Hilal), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Taiseer Al-Jassim (Al-Ahli), Houssain Al-Mogahwi (Al-Ahli), Salman Al-Faraj (Am-Hilal), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab), Salem Al-Dawsari (Villarreal), Yahya Al-Shehri (Leganes).: Fahad Al-Muwallad (Levante), Mohammad Al-Sahlawi (Al-Nassr), Muhannad Assiri (Al-Ahli).