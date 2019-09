Il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni ha convocato cinque calciatori della Serie A italiana (lo juventino Dybala, l'interista Lautaro Martinez, Pezzella della Fiorentina, Musso e De Paul dell'Udinese) per le amichevoli con Germania ed Ecuador in programma il 9 e 13 ottobre. Esclusi tutti i giocatori di River Plate e Boca Juniors in vista della doppio derby in semifinale di Copa Libertadores. Ancora fuori Di Maria e Aguero oltre a Messi, squalificato fino ai primi di novembre. Ecco l'elenco completo.



Portieri: Augustin Marchesin (Porto), Juan Musso (Udinese), Emiliano Martinez (Arsenal).

Difensori: Juan Foyth (Tottenham), Renzo Saravia (Porto), Nicolas Otamendi (Manchester City), German Pezzella (Fiorentina), Marcos Rojo (Manchester United), Walter Kannemann (Gremio), Nicolas Tagliafico (Ajax), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund).

Centrocampisti: Guido Rodriguez (America), Matias Zaracho (Racing), Leandro Paredes (Psg), Nico Dominguez (Velez), Rodrigo De Paul (Udinese), Marcos Acuña (Sporting Lisbona), Roberto Pereyra (Watford), Angel Correa (Atletico Madrid), Lucas Ocampos (Siviglia), Erik Lamela (Tottenham), Matias Vargas (Espanyol).

Attaccanti: Nicolas Gonzalez (Stoccarda), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Lautaro Martinez (Inter), Paulo Dybala (Juventus).