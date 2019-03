#SelecciónMayor Ésta es la lista de futbolistas convocados por el entrenador Lionel Scaloni para los próximos amistosos de la @Argentina. pic.twitter.com/a16vUSMQSJ — Selección Argentina

. Dopo aver detto addio alla Nazionale per la delusione al Mondiale in Russia, l'attaccante del Barcellona torna tra i convocati di Scaloni per l'amichevole contro il Venezuela, in programma il prossimo 23 marzo. Tanti 'italiani' chiamati: il portieredall'Udinese,dalla Fiorentina,dalla Juventus edall'Inter.: Agustin Marchesin (América), Juan Musso (Udinese), Esteban Andrada (Boca Juniors), Franco Armani (River Plate).: German Pezzella (Fiorentina), Gabriel Mercado (Siviglia), Juan Foyth (Tottenham), Nicolas Otamendi (Manchester City), Walter Kannermann (Gremio), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Acuna (Sporting), Gonzalo Montiel (River Plate), Renzo Saravia (Racing), Lisandro Martinez (Defensa y Justicia).: Leandro Paredes (PSG), Guido Rodriguez (América), Giovani Lo Celso (Betis), Manuel Lanzini (West Ham), Roberto Pereyra, Watford, Angel Di Maria (PSG), Matias Zaracho (Racing), Ivan Marcone (Boca Juniors), Domingo Blanco (Defensa y Justicia), Rodrigo De Paul (Udinese).: Lionel Messi (Barcellona), Gonzalo Martinez (Atlanta United), Paulo Dybala (Juventus), Angel Correa (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter), Dario Benedetto (Boca Juniors), Matias Suarez (River Plate).