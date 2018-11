L'Atalanta ha comunicato la lista dei convocati di Gian Piero Gasperini per la sfida di domani, contro l'Inter. Out Palomino per un problema al polpaccio, ecco l'elenco completo: Adnan, Barrow, Berisha, Bettella, Castagne, de Roon, Djimsiti, Freuler, Gollini, Gomez, Gosens, Hateboer, Ilicic, Kulusevski, Mancini, Pasalic, Pessina, Rigoni, Rossi, Toloi, Valzania, Zapata.