L'Atalanta reso noti i convocati per le final eight di Champions League, che li vedrà debuttare ai quarti nella sfida contro il Paris Saint-Germain, in programma mercoledì alle 21. Fuori Ilicic e Gollini, ecco l'elenco completo: Rossi, Sportiello, Gelmi; Toloi, Caldara, Sutalo, Czyborra, Gosens, Guth, Djimsiti, Castagne, Bellanova, Hateboer, Okoli; Tameze, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Da Riva, Pasalic; Muriel, Cortinovis, Gomez, Colley, Zapata, Piccoli