che ha una lesione al soleo e probabilmente ha finito in anticipo la stagione,il capitano che spera di recuperare presto dalla lesione al bicipite,Nessuna emergenza in difesa quindi per l'Atalanta, che domani alle 18 al Gewiss Stadium affronta l'Empoli per la corsa Champions. Ecco i 23 convocati dal tecnico dei nerazzurri.Sono, gara della 34ª giornata della Serie A TIM 2023-2024 in programma domenica alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo:

Adopo Michel (25)Bakker Mitchel (20)Carnesecchi Marco (29)Comi Pietro (53)De Ketelaere Charles (17)de Roon Marten (15)Djimsiti Berat (19)Éderson (13)Hateboer Hans (33)Hien Isak (4)Koopmeiners Teun (7)Lookman Ademola (11)Miranchuk Aleksey (59)Musso Juan (1)Pašalić Mario (8)Rossi Francesco (31)Ruggeri Matteo (22)Scamacca Gianluca (90)Touré El Bilal (10)Zappacosta Davide (77)