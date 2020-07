Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ne convoca ventitré per la sfida di domani sera contro la Sampdoria, valevole per la trentunesima giornata di Serie A. Non c'è Palomino (squalificato), mentre vengono confermati alcuni giocatori che hanno fatto parte del gruppo nerazzurro. Ecco l'elenco completo:



22 Raoul Bellanova

3 Mattia Caldara

21 Timothy Castagne

90 Ebrima Colley

7 Lennart Czyborra

15 Marten de Roon

19 Berat Djimsiti

11 Remo Freuler

95 Pierluigi Gollini

10 Alejandro Darío Gomez

8 Robin Gosens

16 Rodrigo Guth

33 Hans Hateboer

72 Josip Iličić

18 Ruslan Malinovskyi

9 Luis Muriel

88 Mario Pašalić

31 Francesco Rossi

57 Marco Sportiello

4 Boško Šutalo

5 Adrien Tameze

2 Rafael Toloi

91 Duván Zapata