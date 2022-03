Sono 21 i convocati diin vista della gara di ritorno dei playoff di Europa League che vedràaffrontare il. Out Miranchuk, Zapata e Ilicic (che non è in lista). Ci sono Malinovskyi e Toloi.Portieri: Musso, Rossi, SportielloDifensori: Toloi, Maehle, Palomino, Pezzella, Djimsiti, Demiral, Hateboer, Scalvini, Zappacosta.Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Pasalic.Attaccanti: Muriel, Boga, Mihaila.