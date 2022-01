Con otto giocatori positivi al Covid-19 in squadra che si aggiungono alle assenze di Schouten e Michael infortunati e con Barrow e Mbaye impegnati in Coppa d'Africa, il tecnico Sinisa Mihajlovic ha diramato i convocati del Bologna per la sfida all'Inter di domani;



Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.



Difensori: Amey (66), Annan (77), Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Motolese (39), Soumaoro, Theate.



Centrocampisti: Bartha (24), Pyyhtia (33), Soriano, Svanberg, Urbanski (82).



Attaccanti: Arnautovic, Cangiano, Falcinelli (91), Orsolini, Sansone, Skov Olsen.