Essa é a primeira convocação da #SeleçãoBrasileira no ano, para os amistosos contra Panamá e República Tcheca! #GigantesPorNatureza



- 23/03

- 26/03 pic.twitter.com/z9UvBvMjIY — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 28, 2019

Il commissario tecnico del Brasile Tite, ha diramato l'elenco dei convocati per le amichevoli che la Seleçao affronterà a fine marzo contro Panama e Repubblica Ceca. Tanti i giocatori provenienti dalla nostra Serie A fra cui spicca la chiamata per il giovanissimo trequartista del Milan Lucas Paquetà.Conferma fra i convocati anche per il centrocampista del Napoli,, così come per il centrale dell'Inter,. Fa rumore invece la convocazione del terzino della Juventusperché non è stato invece convocato Marcelo, terzino del Real Madrid e candidato a fine stagione a prendere proprio il suo posto. Prima e storica chiamata, infine per l'attaccante del Real Madrid,Ecco l'elenco completo: