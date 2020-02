Sono 22 i convocati di Rolando Maran in vista della sfida che vedrà il Cagliari affrontare il Verona. Out Faragò e lo squalificato Nandez anche se seguiranno la squadra in trasferta.



L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Rafael, Cragno, Olsen.

Difensori: Mattiello, Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Pellegrini, Walukiewicz.

Centrocampisti: Nainggolan, Rog, Cigarini, Birsa, Oliva, Ionita.

Attaccanti: Paloschi, Joao Pedro, Pereiro, Ragatzu, Simeone.