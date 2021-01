Ecco i convocati del Crotone per la trasferta di Verona: infortunato Marrone, ancora out Cigarini, reintegrato in rosa Mazzotta.



Portieri: Cordaz, Crespi, D'Alterio.



Difensori: Golemic, Magallan, Cuomo, Luperto, Djidji, Rispoli, Reca.



Centrocampisti: Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Mazzotta, Pedro Pereira, Petriccione, Vulic, Eduardo.



Attaccanti: Dragus, Simy, Siligardi, Messias, Riviere.