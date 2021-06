Sono questi i 26 convocati della Finlandia per l'Europeo:



PORTIERI



1 Lukas Hradecky, Bayer 04 Leverkusen

12 Jesse Joronen, Brescia Calcio

23 Anssi Jaakkola, Bristol Rovers



DIFENSORI



2 Paulus Arajuuri, Pafos FC

3 Daniel O’Shaughnessy, HJK

4 Joona Toivio, BK Häcken

5 Leo Väisänen, IF Elfsborg

13 Pyry Soiri, Esbjerg fB

15 Sauli Väisänen, Chievo Verona

17 Nikolai Alho, MTK Budapest

18 Jere Uronen, KRC Genk

22 Jukka Raitala, Minnesota United

25 Robert Ivanov, Warta Poznan



CENTROCAMPISTI E ATTACCANTI



6 Glen Kamara, Rangers FC

7 Robert Taylor, SK Brann

8 Robin Lod, Minnesota United

9 Fredrik Jensen, FC Augsburg

10 Teemu Pukki, Norwich City FC

11 Rasmus Schüller, Djurgårdens IF

14 Tim Sparv, AEL Larissa

16 Thomas Lam, PEC Zwolle

19 Joni Kauko, Esbjerg fB

20 Joel Pohjanpalo, 1. FC Union Berlin

21 Lassi Lappalainen, Montreal CF

24 Onni Valakari, Pafos FC

26 Marcus Forss, Brentford FC