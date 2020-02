Sono 20 i convocati di Beppe Iachini in vista della sfida che vedrà la Fiorentina affrontare la Juventus. Prima chiamata per i neo-acquisti Igor e Agoudelo, non c'è invece Duncan.



Ecco l'elenco completo:

Agoudelo, Badelj, Benassi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Cutrone, Dalbert, Dalle Mura, Dragowski, Ghezzal, Igor, Lirola, Pezzella, Pulgar, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic.