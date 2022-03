Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei calciatori convocati per la sfida di domani tra la sua Fiorentina e l'Hellas Verona. Torna Martinez Quarta, squalificato in Coppa Italia. Out lo squalificato Bonaventura e gli infortunati Odriozola e Nastasic. Di seguito l'elenco completo.



I convocati

Amrabat, Biraghi,Cabral, Callejon, Castrovilli, Igor, Dragowski, Duncan, Frison, Gonzalez, Ikone, Kokorin, Maleh, Martinez Quarta, Milenkoivc, Piatek, Rosati, Saponara, Sottil, Terracciano, Terzic, Torreira, Venuti.