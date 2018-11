Sono 20 i giocatori convocati dal tecnico del Foggia Gianluca Grassadonia per la gara di domenica contro lo Spezia. Non disponibili perché infortunati: Denis Tonucci (elongazione muscolare adduttore sinistro subita nel corso della gara con il Brescia), Francesco Deli (risentimento muscolare) e Marco Zambelli (trauma contusivo polpaccio sinistro durante scontro di gioco in allenamento). Questo l'elenco completo:



Portieri: Bizzarri, Noppert.

Difensori: Ranieri, Loiacono, Martinelli, Rubin, Boldor.

Centrocampisti: Agnelli, Carraro, Kragl, Gerbo, Rizzo, Ramé, Busellato.

Attaccanti: Iemmello, Cicerelli, Galano, Mazzeo, Chiaretti, Gori.