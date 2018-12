Ecco l'elenco dei convocati dall’allenatore Pasquale Padalino per la partita Perugia-Foggia, in programma oggi allo Stadio Renato Curi, con inizio ore 21,00. Fuori per squalifica Alberto Gerbo, indisponibili per infortunio Michele Camporese, Luca Rizzo, Francesco Deli e Luca Martinelli.



1 BIZZARRI Albano

3 RANIERI Luca

4 AGNELLI Cristian

5 TONUCCI Denis

6 LOIACONO Giuseppe

8 CARRARO Marco

9 IEMMELLO Pietro

11 KRAGL Oliver

12 SARRI Simone

13 ZAMBELLI Marco

15 CAVALLINI Lorenzo

17 CICERELLI Emmanuele

18 GALANO Cristian

19 MAZZEO Fabio

20 CHIARETTI Lucas

22 NOPPERT Andries

23 RUBIN Matteo

27 BOLDOR Deian

28 ARENA Matteo

29 RAMÈ Kyllan

30 BUSELLATO Massimiliano

32 GORI Gabriele