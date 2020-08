Il ct della Germania, Joachim Low ha convocato 22 calciatori per le gare contro Spagna (3 settembre) e Svizzera (6 settembre) in Nations League. Preservati i nazionali del Bayern Monaco campione d'Europa, tranne Sule. Ecco l'elenco completo.



Portieri: Oliver Baumann (Hoffenheim), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht).

Difensori: Matthias Ginter (Borussia Monchengladbach), Robin Gosens (Atalanta), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Robin Koch (Friburgo), Antonio Rudiger (Chelsea), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Sule (Bayern Monaco), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

Centrocampisti: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Borussia Dortmund), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Ilkay Gundogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Toni Kroos (Real Madrid), Florian Neuhaus (Borussia Monchengladbach).

Attaccanti: Leroy Sané (Bayern Monaco), Suat Serdar (Schalke), Luca Waldschmidt (Benfica), Timo Werner (Chelsea).