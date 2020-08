per mano del fortissimo Paris Saint Germain di Neymar e compagni, soprattutto per le modalità con cui è maturata, ma. Per continuare a giocarsela con le big europee, è necessario rinforzarsi ulteriormente, aggiungere qualità a un gruppo capace di stupire, senza derogare dalla propria linea programmatica. Dunquepurché compatibili col sistema di gioco di Gian Piero Gasperini, e tra i nomi attenzionati dalla Dea c'è quello di- Con i rumors sempre più insistenti sul futuro di, ma soprattutto didopo un'annata da grande protagonista,fondamentali nel 3-5-2 del tecnico di Grugliasco e diventati motivi di studio anche fuori dai confini nazionali.. La sua carriera parla per sé, del resto, considerando che era nato come difensore centrale nelle giovanili del Benfica ed è stato utilizzato anche come laterale alto in alcune occasioni, alla luce della suadai suoi scout quando andò a pescare il centrale Tiago Djalò (oggi al Lille) nello Sporting Lisbona, e da alcuni club stranieri come il Bayer Leverkusen.. Nel suo ruolo prediletto, quello di esterno destro tutto fascia, ha davanti a sè un riferimento come André Almedia, colonna del Benfica,, cresciuto come lui nel vivaio delle Aquile prima di spiccare il volo verso i grandi palcoscenici europei. Quelli che l'Atalanta, che mola mia, spera presto di poter calcare ancora.