Ciò che sembrava un'eccezione si è trasformata in abitudine; ovvero quei giocatori che prima ancora di esordire in Serie A sono passati dalla convocazione (e in alcuni casi debuttando anche) in Nazionale. Il CT dell'Italia, Roberto Mancini, ha ribaltato le prospettive del calcio italiano: la chiamata in nazionale non è più il punto di arrivo dei giocatori ma quasi l'inizio della carriera per i giovani talenti. Gli ultimi che hanno indossato la maglia azzurra prima di giocare nel massimo campionato italiano sono stati Federico Gatti e Salvatore Esposito nel match contro l'Inghilterra di Nations League. La lista però si è allungata notevolmente nelle ultime settimane e da quando Mancini siede sulla panchina della nazionale.



NELLA GALLERY I GIOCATORI CONVOCATI IN NAZIONALE PRIMA DEL DEBUTTO IN SERIE A