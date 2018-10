Il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate ha diramato le convocazioni per le prossime partite contro Croazia e Spagna. Prime chiamate in assoluto per James Maddison del Leicester e per i talenti di Borussia Dortmund e Derby County Jadon Sancho e Mason Mount.



Ecco l'elenco completo:



PORTIERI:



Marcus Bettinelli (Fulham), Jack Butland (Stoke City), Alex McCarthy (Southampton), Jordan Pickford (Everton)



DIFENSORI



Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Joe Gomez (Liverpool), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham Hotspur), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), James Tarkowski (Burnley), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Manchester City)



CENTROCAMPISTI



Ross Barkley (Chelsea), Nathaniel Chalobah (Watford), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (on loan at Derby County from Chelsea), Harry Winks (Tottenham Hotspur)



ATTACCANTI



Harry Kane (Tottenham Hotspur), James Maddison (Leicester City), Marcus Rashford, (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Danny Welbeck (Arsenal)