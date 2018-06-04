Ali Golizadeh, esterno del Saipa FC, non supera il taglio. Carlos Queiroz, ct dell'Iran, ha diramato oggi la lista dei 23 calciatori convocati dalla selezione di Teheran per il mondiale di Russia 2018. Dai 24 preconvocati, appunto, risulta escluso il classe '96 di Teheran.
Portieri: Alireza Beiranvand (Persepolis), Rashid Mazaheri (Zob Ahan), Amir Abedzadeh (Maritimo).
Difensori: Majid Hosseini (Esteghlal), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny), Mohammad Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Al Saad), Pejman Montazeri (Esteghlal), Ramin Rezaeian (Ostende), Roozbeh Cheshmi (Esteghlal).
Centrocampisti: Ehsan Haji Safi (Olympiacos), Karim Ansarifard (Olympiacos), Masoud Shojaei (AEK Athènes), Mehdi Torabi (Saipa), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Amkar Perm)
Attaccanti: Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar), Ashkan Dejageh (Nottingham Forest), Mehdi Taremi (Al-Gharafa), Reza Ghoochannejhad (Heerenveen), Saman Ghoddos (Ostersunds), Sardar Azmoun (Rubin Kazan), Vahid Amiri (Persepolis).
 