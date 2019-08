Roberto, commissario tecnico dell', dirama la lista dei convocati per la doppia sfida ad. gare di qualificazione per Euro 2020, rispettivamente da disputare il 5 settembre e l'8 settembre. Nell'elenco completo ci sono 4 juventini (), 2 interisti () e 4 calciatori della Roma (, Lorenzo). Out, invece, Moise- Questo l'elenco completo: Donnarumma, Gollini, Meret, Sirigu; Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Emerson, Florenzi, Izzo, Mancini, Luca Pellegrini, Romagnoli; Barella, Cristante, Jorginho, Lorenzo Pellegrini, Sensi, Verratti; Belotti, Bernardeschi, Chiesa, El Shaarawy, Immobile, Insigne, Lasagna.