Sono 27 i convocati del commissario tecnico dell'Italia, Luigi Di Biagio in vista delle due importanti amichevoli attendono la Nazionale Under 21. La prima contro l'Inghilterra è in programma giovedì 15 novembre (ore 18:30) a Ferrara, la seconda lunedì 19 novembre ore 18:30 a Reggio Emilia contro la Germania.



L’elenco dei convocati :



Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alessandro Plizzari (Milan), Simone Scuffet (Udinese);



Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Davide Calabria (Milan), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Sebastiano Luperto (Napoli), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari);



Centrocampisti: Gaetano Castrovilli (Cremonese), Manuel Locatelli (Sassuolo); Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Atalanta), Luca Valzania (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Roma);



Attaccanti: Patrick Cutrone (Milan), Moise Kean (Juventus), Antonino La Gumina (Empoli), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Daniele Verde (Real Valladolid), Luca Vido (Perugia).