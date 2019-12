La Juventus non potrà contare su Matthijs de Ligt e Aaron Ramsey per la trasferta di Champions League a Leverkusen. Il difensore olandese e il centrocampista gallese non hanno preso parte stamattina alla seduta di rifinitura prima della partenza per la Germania, dove domani sera la squadra bianconera, già qualificata agli ottavi da prima del girone, affronterà il Bayer. Resta a casa pure l'altro indisponibile Douglas Costa.



Ecco l'elenco completo dei giocatori convocati da Sarri:



Szczesny, Pinsoglio, Buffon; De Sciglio, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Gozzi; Pjanic, Matuidi, Rabiot, Muratore, Portanova; Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi.