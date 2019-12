Ecco i convocati della Juventus per la sfida di campionato con la Sampdoria: c'è Douglas Costa, assente invece l'infortunato Szczesny. Out per squalifica Bentancur, tornano invece Cuadrado, Pjanic e Ramsey.



Portieri: Pinsoglio, Perin, Buffon.



Difensori: De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral.



Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Portanova.



Attaccanti: Ronaldo, Dybala, D. Costa, Cuadrado, Pjaca, Higuain, Bernardeschi.