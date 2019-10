Cristiano Ronaldo a riposo. L'asso portoghese della Juventus non prenderà parte alla trasferta di campionato di Lecce, prevista per le 15 di domani; tornerà a disposizione di Sarri per il match infrasettimanale contro il Genoa di mercoledì prossimo. Ancora ai box Douglas Costa e Ramsey, mentre la bela notizia per l'allenatore bianconero è il recupero di Mattia De Sciglio, che mancava dal match contro il Napoli di fine agosto.





Ecco la lista completa:



PORTIERI: Szczesny, Buffon, Pinsoglio



DIFENSORI: De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Danilo, Demiral, Alex Sandro, Rugani



CENTROCAMPISTI: Emre Can, Pjanic, Khedira, Bentancur, Matuidi, Rabiot



ATTACCANTI: Higuain, Cuadrado, Dybala, Bernardeschi, Olivieri, Han.