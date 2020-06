Sono da poco ufficiali i convocati di Maurizio Sarri per la sfida di questa sera contro il Lecce. Emergenza in difesa, dove mancano gli infortunati Demiral, De Sciglio, Alex Sandro, a cui si aggiunge lo squalificato Danilo. Ancora ai box anche Giorgio Chiellini, che dovrebbe tornare in gruppo la prossima settimana. Di seguito l'elenco completo:



PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

DIFENSORI: De Ligt, Bonucci, Rugani, Wesley

CENTROCAMPISTI: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore

ATTACCANTI: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri