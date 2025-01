2024 Franco Arland

Il tecnico dellaha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani pomeriggio, alle ore 18, contro il Napoli. Oltre adterzino arrivato dal Vitoria Guimaraes, è presente per la prima volta anche Randalattaccante francese arrivato la scorsa settimana a Torino ma ufficializzato soltanto nella giornata di ieri per via di questioni burocratiche col PSG.Questo l'elenco completo dei giocatori a disposizione di Thiago Motta per il match del Maradona:Portieri: Perin, Pinsoglio, Di GregorioDifensori: Alberto Costa, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Savona, Rouhi

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Fagioli, Douglas LuizAttaccanti: Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Adzic, Kolo Muani, Weah, Mbangula