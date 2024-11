Convocati Juventus: Douglas Luiz ancora fuori, emergenza totale in difesa e attacco

per la partita di domani sera (ore 18) contro il Milan, a San Siro. Una lista piena di indisponibili, visto che- vittima di gravi infortuni al ginocchio che hanno compromesso le loro stagioni -, ai box ormai dallo scorso 19 ottobre, giorno dell’ultima apparizione in campo contro la Lazio.Ecco l’elenco completo dei giocatori selezionati da Thiago Motta per la sfida alla squadra di Fonseca:PORTIERI - Perin, Pinsoglio, Di GregorioDIFENSORI - Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso, Savona, RouhiCENTROCAMPISTI - Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, FagioliATTACCANTI - Conceiçao, Yildiz, Weah, MbangulaLe preoccupazioni di Motta sono rivolte a questo punto al prossimo impegno, in Champions League contro l’Aston Villa, per il quale i recuperi di Douglas Luiz e Vlahovic - entrambi vittime di problemi muscolari - sono tutt’altro che certi.