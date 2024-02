Juventus, i convocati: UFFICIALE la lista di Allegri, fuori in quattro

Di seguito la lista dei giocatori convocati da Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, per la partita di questa sera alle 20.45 all'Allianz Stadium contro l'Udinese, match valevole per la 24ª giornata di Serie A. Non fanno parte della lista gli infortunati Dusan Vlahovic, Mattia Perin e Moise Kean, e lo squalificato Danilo.



LE ULTIME - I bianconeri non rischiano Vlahovic, rimpiazzato da Milik; è tornato da mercoledì in gruppo Chiesa che si gioca un posto con Yildiz in avanti. Sulle fasce Cambiaso e Kostic, in mezzo al campo poi Rabiot, Locatelli e Mckennie. Squalificato Danilo, occasione dietro per Alex Sandro nel terzetto con Gatti e Bremer.



LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS -

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Yildiz. All. Allegri.



